В администрации Орловской области открылась выставка работ орловских фотожурналистов, посвященная Дню российской печати

|
|
В администрации Орловской области открылась выставка работ орловских фотожурналистов, посвященная Дню российской печатиЭкспозиция разместилась в холле перед Круглым залом областной администрации.
На выставке представлено 70 репортажных ретро снимков орловских фотожурналистов. В их числе Леонид Тучнин, Александр Овчинников, Владимир Каськов и другие.
Фотографии охватывают историю Орловской области в период с 1919 года по 1990-е. На них запечатлены события в жизни региона, известные политические деятели и обычные жители.
Большую часть выставки занимают фотографии, сделанные во время Великой Отечественной войны, послевоенные снимки, а также фотографии в период орловской непрерывки.
На главную страницу