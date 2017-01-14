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В администрации Орловской области открылась выставка работ орловских фотожурналистов, посвященная Дню российской печати

На выставке представлено 70 репортажных ретро снимков орловских фотожурналистов. В их числе Леонид Тучнин, Александр Овчинников, Владимир Каськов и другие.



Фотографии охватывают историю Орловской области в период с 1919 года по 1990-е. На них запечатлены события в жизни региона, известные политические деятели и обычные жители.



Большую часть выставки занимают фотографии, сделанные во время Великой Отечественной войны, послевоенные снимки, а также фотографии в период орловской непрерывки.