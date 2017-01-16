Новости версия для печати Для крещенских купаний в этом году на водоемах Орловщины будет отведено 32 официальных места купания Праздник Крещения Господня широко отмечают православные верующие. В ночь с 18 на 19 января проводятся крещенские купания.



В Орле для любителей окунуться в крещенскую воду отведено единственное место - на Орлике в районе спортивного комплекса «Труд». В начале следующей недели там будет вырезана купель. В день большого православного праздника, она будет освящена. Обещано, что будет установлена палатка для переодевания. Днем при необходимости будут отогревать горячим чаем. Полный список официальных мест купания опубликован на сайте Управления МЧС по Орловской области. Там же – памятка для купальщиков. Врачи и спасатели рекомендуют реально оценивать возможности своего организма. Людям с сердечными и легочными заболеваниями окунание в ледяную воду противопоказано. Тем более, что священники также говорят, что достаточно просто умыться святой крещенской водой.





Татьяна Напольских

16 января 2017 года





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