Новости версия для печати Орёл готовится к проведению 20-го междугороднего турнира по боксу памяти тренера Николая Плахова Он пройдет с 26 по 29 января в Орловском спортивном техникуме.



Торжественное открытие намечено на 27 января. Сами соревнования начнутся в этот день в 16 часов. В турнире примут участие более 150 спортсменов из сборных команд городов Курска, Липецка, Москвы, Карачева, Железногорска, Воронежа, Мурманска, Орла и Орловской области.



Победители во всех весовых категориях будет награждены кубками, медалями и грамотами. Также будут определены победители в номинациях «Лучший боксер», «За волю к победе», «Самый красивый бой» - им вручат ценные призы и грамоты.





Юлия Сулим

16 января 2017 года





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