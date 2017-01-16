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Орёл готовится к проведению 20-го междугороднего турнира по боксу памяти тренера Николая Плахова

Он пройдет с 26 по 29 января в Орловском спортивном техникуме.

Торжественное открытие намечено на 27 января. Сами соревнования начнутся в этот день в 16 часов. В турнире примут участие более 150 спортсменов из сборных команд городов Курска, Липецка, Москвы, Карачева, Железногорска, Воронежа, Мурманска, Орла и Орловской области.

Победители во всех весовых категориях будет награждены кубками, медалями и грамотами. Также будут определены победители в номинациях «Лучший боксер», «За волю к победе», «Самый красивый бой» - им вручат ценные призы и грамоты.


Юлия Сулим
16 января 2017 года



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