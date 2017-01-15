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воскресенье
15.01.2017
16:19:07
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Вести Орёл. События недели. 15.01.2017- Горячие выходные. Год в Орле начался с крупного пожара в торговом центре. - Мороз и метель. Русская зима проявляет себя во всей красе. - День хороших новостей. Работники орловских СМИ принимали поздравления. - Не скупитесь на СПАСИБО. Чем полезны благодарности?
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