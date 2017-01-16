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Орловские журналисты получили награды от избиркома и федерации профсоюзов

Почетных грамот и благодарностей от облизбиркома и департамента внутренней политики получили не только телеканалы, редакции газет и интернет-издания, но и отдельные представители журналистского сообщества.

На встрече со СМИ также были подведены итоги областного конкурса на лучшее освещение деятельности Орловского профсоюзного движения.

Награды получили и те, кто наиболее активно работал в период подготовки и празднования 450-летия Орла. Им были вручены памятные юбилейные знаки.