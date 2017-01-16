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В ДТП в Покровском районе пострадали четыре человека, двое погибли

Днем в воскресенье на трассе Орел-Тамбов в Покровском районе на заснеженной дороге столкнулись легковая иномарка и грузовик. ДТП стоило жизни 9-летнему ребенку и его бабушке.

Первые комментарии в местной Госавтоинспекции удалось получить уже вечером, когда водитель легковой «Шкоды» смог дать следствию связные показания.
Николай Борзов, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД по Покровскому району: «В 13.30 на 58 километре  автодороги Орел-Тамбов произошло столкновение двух транспортных средств – автомобиля «Шкода Рапид» и грузовика «Манн», в результате чего два пассажира «Шкоды» погибли от телесных повреждений, полученных в результате ДТП».
Водитель грузовика «Манн» в ДТП не пострадал и смог объяснить полицейским обстоятельства происшествия сразу по прибытии первых экипажей ДПС. По его словам, он ехал с минимальной скоростью, навстречу ему шла еще одна фура, которую начал обгонять автомобиль «Шкода». В момент, когда обгон уже был завершен, «Шкоду» развернуло поперек дороги и произошло столкновение с «Манном».
 
Коллега дальнобойщика, ехавший вслед за ним, предоставил полицейским запись видеорегистратора. На съемке видно: чтобы предотвратить ДТП, у водителя не было ни времени, ни возможности.
 
Как выяснили полицейские у водителя «Шкоды», жителя Железногорска, он вез девятилетнего сына в специализированный интернат. Мальчик, инвалид по зрению, проходил обучение в Липецкой области. К месту учебы внука сопровождала бабушка. Ребенок был зафиксирован в машине при помощи лямки-адаптера, которая защитить мальчика не смогла. Возможно, говорят в ГИБДД, добротное автокресло позволило бы избежать летального исхода. Это первый ребенок, погибший в результате ДТП в 2017 году. Расследование происшествия продолжится в рамках уголовного дела. 



Иван Суверин
16 января 2017 года



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