Новости версия для печати Орловских старшеклассников, выбирающих будущую профессию, приглашают на День открытых дверей Будущих студентов и их родителей ждут в Среднерусском институте управления – филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны.



Преподаватели ответят на все вопросы по учебным программам и направлениям. Можно будет увидеть, какой материально-технической базой располагает вуз, как организован не только учебный процесс, но также спортивная жизнь и студенческий досуг.



День открытых дверей состоится 21 января по адресу: г. Орел, бульвар победы, 5 «А». Начало - в 14 часов. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 43-20-31.





Татьяна Напольских

16 января 2017 года





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