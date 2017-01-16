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Администрация города Орла приобретет две машины для утилизации веток

Как сообщили в пресс-службе администрации города, соответствующее поручение дал профильным подразделениям глава администрации Орла Андрей Усиков. Речь идет о дробилках древесины — машинах, которые измельчают ветки и небольшие стволы деревьев в опилки.

В управлении городского хозяйства и транспорта администрации города пояснили, что приобретение такой техники поможет существенно снизить расходы городского бюджета и решить проблему вывоза спиленных веток с улиц областного центра. 
- Стоимость приема веток и стволов на городском полигоне существенно выше, чем остальных видов ТБО, - прокомментировал заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов. - Если же древесина будет измельчена, ее гораздо проще и дешевле утилизировать. Кроме того, опилки можно использовать, например, для того, чтобы укрывать клумбы. 
Как пояснил начальник финансово-экономического управления Артем Митасов, лимиты из городского бюджета уже доведены до управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, которое будет выступать заказчиком. Всего на покупку техники выделено более 4,5 миллионов рублей. По информации управления муниципальных закупок, электронный аукцион на ее приобретение будет размещен уже в январе. 

Согласно поручению Андрея Усикова, одна из дробилок будет передана в МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», а другая — в МУП «Зеленстрой».



Орловское Информбюро
16 января 2017 года



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