Новости версия для печати Правительство Орловской области: дороги должны очищаться от снега максимально оперативно Особое внимание необходимо уделять школьным маршрутам.



Об этом сегодня говорил глава региона на заседание правительства. Поводом послужила непростая ситуация, которая сложилась практически во всех муниципальных образованиях из-за прошедших обильных снегопадов. Так в Колпнянском и Краснозоренском районах Орловской области на маршрутах застряли несколько пассажирских автобусов. Оперативно принятые меры позволили быстро устранить ЧП. Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Главное не запустить ситуацию, не допустить ситуацию, что куда-то не может доехать скорая помощь, чтобы где-то застряли дети по дороге, автобус перестал работать и дети начали мерзнуть – главы всех районо должны предупредить у себя на местах, чтобы моментально получали об этом информацию. Будем подключаться максимально, перебрасывать технику, то есть, делать все возможное и невозможное, чтобы ситуацию исправить».





Оксана Гранн

16 января 2017 года





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