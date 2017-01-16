Новости версия для печати Надзорные каникулы продолжаются С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 установлен запрет на проведение плановых проверок в отношении малого предпринимательства.



Исключение составляют ИП и юридические лица занятые в сфере здравоохранения, образования, теплоснабжения и еще нескольких направлений. Елена Калсынова, заместитель руководителя управления Росреестра по Орловской области: «При разработке ежегодных планов проверок информация о том, относится ли компания к категории «малый бизнес», тщательно проверяется специалистами ведомства через Интернет-портал Федеральной налоговой службы. Целью надзорных каникул является снижение административного давления на законопослушные малые предприятия и добросовестных предпринимателей, и мотивирует их не нарушать законодательство в ходе ведения предпринимательской деятельности». Каникулы также не распространяются на тех, кто по итогам трех предшествующих лет был подвергнут административному наказанию за грубые нарушения законодательства. Если ИП или юрлицо считают, что их включили в ежегодный план проверок с нарушением требований законодательства, они вправе подать заявление в управление Росреестра по Орловской области.





Оксана Гранн

16 января 2017 года





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