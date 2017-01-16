Советский районный суд города Орла продолжает рассматривать дело братьев Будаговых

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Советский районный суд города Орла продолжает рассматривать дело братьев БудаговыхИм инкриминируют преступление, предусмотренное 111-й статьей Уголовного Кодекса.
Напомним, по версии следствия, в декабре позапрошлого года Петр и Павел Будаговы, последний из которых являлся депутатом орловского Облсовета, в ходе конфликта у клуба «Оз-Бар» до полусмерти избили своего оппонента.
Первоначально братья скрылись от следствия, но после добровольно явились в правоохранительные органы.
Сегодня суд перешел к допросу свидетелей по делу, эту часть заседания телевидению снимать не разрешили. Мы будем следить за развитием судебной коллизии.
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