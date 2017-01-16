Новости версия для печати За полмесяца «небесная канцелярия» уже отдала месячную норму осадков За минувшие выходные в Орловской области выпала почти десятидневная норма осадков.



Это – "подарок" циклона, который пришел в центральный регион с юга. Он принес потепление и обильные осадки. Валерий Селихов, начальник орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «В результате его прохождения на территории города Орла выпало 7,6 мм осадков. Норма месячная осадков для Орла составляет 36 мм. Декадная норма осадков составляет 9 мм. Таким образом, у нас выпала почти десятидневная норма осадков».





Татьяна Напольских

16 января 2017 года





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