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За полмесяца «небесная канцелярия» уже отдала месячную норму осадков

За минувшие выходные в Орловской области выпала почти десятидневная норма осадков.

Это – "подарок" циклона, который пришел в центральный регион с юга. Он принес потепление и обильные осадки.
Валерий Селихов, начальник орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «В результате его прохождения на территории города Орла выпало 7,6 мм осадков. Норма месячная осадков для Орла составляет 36 мм. Декадная норма осадков составляет 9 мм. Таким образом, у нас выпала почти десятидневная норма осадков».
 



Татьяна Напольских
16 января 2017 года



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