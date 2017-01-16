Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- В плену у южного циклона. Январь свою норму по снегу выполнил. И перевыполнил. - Трагедия в Покровском районе. Иномарка влетела под фуру. - Крещенские купания – под присмотром. В Орловской области выбрано 32 места для купелей. - Зимний подарок стоимостью 30 млн. рублей. В поселке Долгое открыли современный корт.





Вести. Орёл

16 января 2017 года





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