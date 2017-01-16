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понедельник
16.01.2017
14:11:35
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».
- В плену у южного циклона. Январь свою норму по снегу выполнил. И перевыполнил.
- Трагедия в Покровском районе. Иномарка влетела под фуру.
- Крещенские купания – под присмотром. В Орловской области выбрано 32 места для купелей.
- Зимний подарок стоимостью 30 млн. рублей. В поселке Долгое открыли современный корт.
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