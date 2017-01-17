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Аркадия Узловского, погибшего при крушении авиалайнера ТУ-154, похоронят 17 января

Выпускник Орловского института искусств и культуры Аркадий Узловский был артистом ансамбля им. Александрова. Самолет ТУ-154, на котором находился прославленный коллектив, вылетел из международного аэропорта «Адлер» и пропал с экранов радаров 25 декабря. Позже выяснилось, что самолет упал в Черное море.

Прощание с Аркадием Узловским состоится в 12 часов в Свято-Троицком храме Орла. Похоронят  его также на Троицком кладбище. 
В авиакатастрофе погибли четверо выпускников ОГИК. Борис Сулейманов, Дмитрий Литвяков, Аркадий Узловский окончили факультет  художественного творчества по специальности "академический хор", Надежда Марченкова была выпускницей кафедры хореографии.
 



Орловское Информбюро
16 января 2017 года



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