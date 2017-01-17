Новости версия для печати Аркадия Узловского, погибшего при крушении авиалайнера ТУ-154, похоронят 17 января Выпускник Орловского института искусств и культуры Аркадий Узловский был артистом ансамбля им. Александрова. Самолет ТУ-154, на котором находился прославленный коллектив, вылетел из международного аэропорта «Адлер» и пропал с экранов радаров 25 декабря. Позже выяснилось, что самолет упал в Черное море.



Прощание с Аркадием Узловским состоится в 12 часов в Свято-Троицком храме Орла. Похоронят его также на Троицком кладбище. В авиакатастрофе погибли четверо выпускников ОГИК . Борис Сулейманов, Дмитрий Литвяков, Аркадий Узловский окончили факультет художественного творчества по специальности "академический хор", Надежда Марченкова была выпускницей кафедры хореографии.





Орловское Информбюро

16 января 2017 года





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