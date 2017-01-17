Новости версия для печати Орловская область в 2018 году вступит в федеральную программу, предусматривающую иное соотношение финансирования между регионом и федеральным бюджетом В этом году условия участия в программе софинансирования следующие: федеральные 70% на 30% региональных. Со следующего года - будет 94% на 6% соответственно.



В связи с этим со следующего года в нашем регионе будут использоваться типовые проекты школ, что также упростит и удешевит их строительство, а значит, позволит сократить количество занятий в две смены.





Юлия Сулим

16 января 2017 года





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