Орловская область в 2018 году вступит в федеральную программу, предусматривающую иное соотношение финансирования между регионом и федеральным бюджетом

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вторник
17.01.2017
0:58:35
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Орловская область в 2018 году вступит в федеральную программу, предусматривающую иное соотношение финансирования между регионом и федеральным бюджетомВ этом году условия участия в программе софинансирования следующие: федеральные 70% на 30% региональных. Со следующего года - будет 94% на 6% соответственно.
В связи с этим со следующего года в нашем регионе будут использоваться типовые проекты школ, что также упростит и удешевит их строительство, а значит, позволит сократить количество занятий в две смены.
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