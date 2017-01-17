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В Должанском районе открыли новый хоккейный корт

Корт оборудован по стандартам континентальной хоккейной лиги. Позаботились и об игроках, и о зрителях. Лед уже опробовали и ветераны спорта и те, кто только осваивает коньки.

«Это настоящее чудо», - говорят должанцы. Ледовое поле, защитные ограждения из каленого стекла, трибуны для зрителей, отсеки для запасных игроков и рефери. О таком новогоднем подарке мечтали и дети, и взрослые.

Хоккейным традициям в Долгом без малого полвека. И столько же лет на этом месте каток заливали вручную. Сегодня же процесс автоматизирован: трактор чистит, специальная машина заливает лед.
Олег Сивцев, защитник команды «Райцентр» (пгт. Долгое): «Борта хорошие, отскоки шайбы хорошие. Шайба летит просто идеально». 
Кататься и проводить турниры можно фактически круглосуточно. Восемь светильников освещают корт. Такой подарок сделали московские и региональные власти.
Анатолий Якунин, начальник оперативного управления МВД России: «Это моя малая родина. Я очень рад, что здесь сегодня все получилось. Нужно еще раз поблагодарить мэра Москвы за то, что он откликнулся на нашу совместную с губернатором Орловской области просьбу».
Владимир Марахин, глава Должанского района: «Теперь перед нами стоит задача продолжения традиций должанского хоккея, целенаправленно внедрять физическую культуру и спорт в жизнь детей, подростков и взрослых».
Такому проекту могли бы позавидовать и другие регионы, признаются игроки и ветераны спорта. Здесь есть все: трансформаторная подстанция, холодильное оборудование и информационное табло.
Сергей Ступин, заместитель Председателя Правительства Орловской области по социальной политике: «Стоимость хоккейного корта 35 млн., деньги выделили в конце августа, в течение 3-х месяцев каток был построен». 

Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Фактически, он может работать с сентября по апрель. Это великолепное место, где можно заниматься спортом. Но самое главное, что жители вечером с семьей приходят и просто катаются на коньках». 
Ленточка перерезана. Первыми на лед вышли ветераны хоккея: шести-, семи-, восьмикратные чемпионы области. Сегодня старших товарищей благодарят те, кому только предстоит растопить должанский лед.

Опробовали площадку и в игре. В товарищеской встрече проигравших не было. Красивых матчей в Долгом еще будет сыграно немало. Здесь готовы даже провести «Золотую шайбу». Корт это позволяет.




Надежда Невматулина
16 января 2017 года



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