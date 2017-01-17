Новости версия для печати Для крещенских купаний в этом году на водоемах региона отведено 32 официальных места В Орле окунуться можно будет Орлике в районе спортивного комплекса «Труд».



Это место выбрано потому, что в спорткомплексе есть теплые раздевалки. Здесь будет вырезана купель. В день большого православного праздника, она будет освящена. Полный список официальных мест купания опубликован на сайте регионального МЧС. Там же – памятка для купальщиков. О том, что нужно реально оценивать возможности своего организма. Людям с сердечными и легочными заболеваниями окунание – противопоказано. Тем более что священники говорят, что не обязательно полностью окунаться в прорубь. Достаточно просто умыться крещенской водой.





Татьяна Напольских

16 января 2017 года





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