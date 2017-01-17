Новости версия для печати В Орле прошла большая научная конференция посвященная 140-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Новикова Музей писателей-орловцев принимал большую международную делегацию ученых, литературоведов, музейных сотрудников. Гостей встречали в обновленном музее.



Обменяться научными работами, докладами, последними исследованиями жизни писателя собрались ученые из Москвы, Брянска, малой родины писателя – Мценска, приехали гости даже из Китая.

Вера Ефремова, директор объединенного литературного музея им. И.С.Тургенева: «Мы представили гостям города наш замечательный новиковский зал с мемориями писателя, с его книгами, с его вещами, с удивительным Пушкиным - это тот бюст, который всегда стоял в кабинете Ивана Новикова». Иван Новиков писатель разносторонний и до конца не оцененный. У него есть прекрасный цикл детских стихов, он писал поэзию и для взрослых, хотя основной жанр его творчества рассказы. Многие из них с глубоким философским подтекстом. Кроме того, Новиков известен как блестящий переводчик, и как писатель-пушкинист. Его произведения сегодня с удовольствием читают и исследуют совсем молодые ученые.

Екатерина Михеичева, доктор филологических наук ОГУ им. И.С.Тургенева: «В нашей сегодняшней ситуации, когда чтение перестало быть необходимостью для молодежи, проведение таких конференций,( у нас сегодня очень много молодежи)это очень хороший показатель». Творчество Новикова в 21 веке звучит совсем по-другому. Это писатель с удивительной духовной составляющей, с удивительным ощущением природы, и сегодня Иван Новиков выходит на литературную арену не только как писатель-пушкинист.





Эва Стасюлевич

16 января 2017 года





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