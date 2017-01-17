Новости версия для печати Орловские журналисты продолжают принимать поздравления с профессиональным праздником Сегодня представителей СМИ наградили в администрации города Орла.



Почетными грамотами отметили телерадиокомпании, газеты и интернет-издания, которые активно освещали юбилей города.

Василий Новиков, мэр г. Орла:«Еще раз хотел бы поблагодарить за совместную работу и объективную оценку городских мероприятий. Надеюсь на такое же плодотворное сотрудничество в 2017 году». Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «Мы приложим все усилия для того, чтобы наше сотрудничество более открытым, более объективным, и ваши газеты, сайты и телеканалы были самыми востребованными среди жителей нашего города». В числе победителей - корреспонденты ГТРК «Орел». К 450-летию города наша телерадиокомпания подготовила исторический проект «Орел. Города на века». Программа получила положительную оценку краеведов и телезрителей, и неоднократно становилась призером профессиональных конкурсов.





Татьяна Дьяконова

16 января 2017 года





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