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По итогам деятельности орловский региональный Фонд поддержки малого и среднего бизнеса сегодня входит в тройку лидеров по ЦФО

Об этом говорили сегодня на заседании правительства региона.

Доля малого и среднего бизнеса в общей структуре хозяйствующих субъектов неуклонно растет и сегодня составляет больше половины. За минувший год их оборот составил 61 миллиард рублей. Это практически четверть.

Весомую помощь в развитии малого и среднего предпринимательства играет региональный фонд поддержки и микрокредитования. За минувший год его финансовые возможности увеличились на 16 миллионов рублей.
Сергей Филатов, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности: «В 2016 году фонд предоставил 481 микрозаём на общую сумму 414 миллионов рублей, а предпринимателями, получившими займы, создано 198 новых рабочих мест. С начала своей деятельности фондом микрофинансирования предоставлено 2915 займов на общую сумму 1 млрд 831 млн рублей».
По итогам деятельности орловский региональный фонд поддержки малого и среднего бизнеса сегодня входит в тройку лидеров по Центральному федеральному округу. Основные показатели количество активных заемщиков и отсутствие просроченных задолженностей.


Оксана Гранн
16 января 2017 года



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