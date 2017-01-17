По итогам деятельности орловский региональный Фонд поддержки малого и среднего бизнеса сегодня входит в тройку лидеров по ЦФО

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вторник
17.01.2017
0:58:21
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По итогам деятельности орловский региональный Фонд поддержки малого и среднего бизнеса сегодня входит в тройку лидеров по ЦФООб этом говорили сегодня на заседании правительства региона.
Доля малого и среднего бизнеса в общей структуре хозяйствующих субъектов неуклонно растет и сегодня составляет больше половины. За минувший год их оборот составил 61 миллиард рублей. Это практически четверть.
Весомую помощь в развитии малого и среднего предпринимательства играет региональный фонд поддержки и микрокредитования. За минувший год его финансовые возможности увеличились на 16 миллионов рублей.
По итогам деятельности орловский региональный фонд поддержки малого и среднего бизнеса сегодня входит в тройку лидеров по Центральному федеральному округу. Основные показатели количество активных заемщиков и отсутствие просроченных задолженностей.
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