Новости версия для печати «Свет Рождественской звезды» зажегся для 11-летней Ангелины Девочка передвигается с помощью инвалидной коляски. Она мечтала о специальном подъёмнике. Осуществить заветное рождественское желание помогали «всем миром».



На благотворительном концерте «Свет рождественской звезды» прошел в орловском Городском центре культуры. Сюда пришли за тем, чтобы помочь Ангелине. В центре внимания 11-летняя девочка, которая нуждается в специальном аппарате – подъёмнике. С ним ей будет легче передвигаться. Стоит подъемник 190 тысяч рублей.



Ангелина обучается на дому, она - уже в 4 классе. Во всём помогает девочке – мама, которая воспитывает дочку одна и купить сама дорогостоящий подъёмник не в силах. Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» уже 14 лет помогает детям-инвалидам, многодетным семьям и тем, кто нуждается в лечении.

Елена Майорова, директор орловского городского центра культуры: «Я очень рада, что этот проект оказался таким живучим. Я надеюсь, что он будет очень долго сосуществовать, потому что все здесь пронизано добром, милосердием и красотой». В благотворительном концерте выступили самые лучшие коллективы: школы искусств, музыкальной школы, лауреаты Всероссийских и международных конкурсов. И впервые в этом году в благотворительной акции приняли участие воспитанники православных школ.



За творческим выступлением талантливых детей следили больше полутысячи гостей. Собранные от продажи билетов деньги, а также пожертвования будут переданы маленькой Ангелине и ещё одному малышу - Матвею Маленкову.



После концерта в благотворительной чаше в итоге оказалось 214 тысяч рублей. За все 14 лет существования благотворительной акции «Свет Рождественской звезды» такая сумма была собрана впервые.





Вести. Орёл

16 января 2017 года





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