Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
17.01.2017
0:58:37
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести. Орёл
Вести. Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

«Свет Рождественской звезды» зажегся для 11-летней Ангелины

Девочка передвигается с помощью инвалидной коляски. Она мечтала о специальном подъёмнике. Осуществить заветное рождественское желание помогали «всем миром».

На благотворительном концерте «Свет рождественской звезды» прошел в орловском Городском центре культуры. Сюда пришли за тем, чтобы помочь Ангелине. В центре внимания 11-летняя девочка, которая нуждается в специальном аппарате – подъёмнике. С ним ей будет легче передвигаться. Стоит подъемник 190 тысяч рублей.

Ангелина обучается на дому, она - уже в 4 классе. Во всём помогает девочке – мама, которая воспитывает дочку одна и купить сама дорогостоящий подъёмник не в силах. Благотворительная акция «Свет Рождественской звезды» уже 14 лет помогает детям-инвалидам, многодетным семьям и тем, кто нуждается в лечении.
Елена Майорова, директор орловского городского центра культуры: «Я очень рада, что этот проект оказался таким живучим. Я надеюсь, что он будет очень долго сосуществовать, потому что все здесь пронизано добром, милосердием и красотой».
В благотворительном концерте выступили самые лучшие коллективы: школы искусств, музыкальной школы, лауреаты Всероссийских и международных конкурсов. И впервые в этом году в благотворительной акции приняли участие воспитанники православных школ.

За творческим выступлением талантливых детей следили больше полутысячи гостей. Собранные от продажи билетов деньги, а также пожертвования будут переданы маленькой Ангелине и ещё одному малышу - Матвею Маленкову.

После концерта в благотворительной чаше в итоге оказалось 214 тысяч рублей. За все 14 лет существования благотворительной акции «Свет Рождественской звезды» такая сумма была собрана впервые.


Вести. Орёл
16 января 2017 года



На главную страницу


© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта