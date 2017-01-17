Новости версия для печати Сегодня днем под колеса нетрезвого автомобилиста угодил школьник ДТП произошло на Наугорском шоссе.



Авария случилась у дома № 88. Как установили полицейские в ходе административного дознания, молодой водитель «Опеля» пересек пешеходный переход на красный сигнал светофора и при этом сбил ребенка-пешехода. Причины такой лихой езды инспекторы выяснили прямо на месте происшествия. Светлана Ветрова, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Водитель, 1995 года рождения, управляя автомобилем «Опель», двигался по Наугорскому шоссе и в районе Ома № 88 на регулируемом пешеходном переходе допустил наезд на ребенка 2008 года рождения. По результатам медицинского освидетельствования водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено административное производство». К счастью, серьезных повреждений маленький потерпевший не получил. Правонарушителю грозит лишение прав, административный арест и 30-тысячный штраф.





Иван Суверин

16 января 2017 года





На главную страницу





