В орловской областной библиотеке им. Бунина стартовал цикл выставок, посвященных Отечественной войне 1812 года

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вторник
17.01.2017
9:53:23
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В орловской областной библиотеке им. Бунина стартовал цикл выставок, посвященных Отечественной войне 1812 годаЕго названием стала строка из знаменитого произведения Лермонтова «Бородино»: «Не даром помнит вся Россия».
Открывается цикл выставкой литературы «Александр I и Наполеон». Личностям двух императоров посвящена книжная подборка. Цикл продлится почти весь год.
Выставка работает в читальном зале библиотеки. Посетить ее приглашаются все желающие.
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