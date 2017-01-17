Новости версия для печати В орловской областной библиотеке им. Бунина стартовал цикл выставок, посвященных Отечественной войне 1812 года Его названием стала строка из знаменитого произведения Лермонтова «Бородино»: «Не даром помнит вся Россия».



Открывается цикл выставкой литературы «Александр I и Наполеон». Личностям двух императоров посвящена книжная подборка. Цикл продлится почти весь год.



Выставка работает в читальном зале библиотеки. Посетить ее приглашаются все желающие.





Ольга Селиверстова

17 января 2017 года





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