Новости версия для печати Сегодня в мире отмечается День детских изобретений Его приурочили ко дню рождения известного американского журналиста и политического деятеля Бенджамена Франклина, который помимо всего прочего, был еще и талантливым изобретателем.



Сегодня Бенджамена Франклина называют одним из знаменитейших ученых мира. К слову, изобретать он начал еще в юном возрасте и никогда не любил сидеть без дела. В Орле тоже есть свои юные изобретатели и возможно будущие Франклины. Они обучаются в Центре детского технического творчества.



Свежий взгляд на привычные вещи помогает детям делать порой самые неожиданные открытия, говорят педагоги. И сегодняшний праздник и предназначен для того, чтобы стимулировать подрастающее поколение к творчеству.





Ольга Селиверстова

17 января 2017 года





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