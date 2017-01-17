Роспотребнадзор по Орловской области выявил факты продажи незамерзающих жидкостей с повышенным содержанием метанола

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Роспотребнадзор по Орловской области выявил факты продажи незамерзающих жидкостей с повышенным содержанием метанолаОб этом ведомство сообщает на официальном сайте.
Опасный спирт был обнаружен у пяти предпринимателей, занимающихся продажей «незамерзаек». Все взятые образцы не соответствовали единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям по токсикологическим показателями. Опасная продукция была обнаружена в Орле, Ливнах и Болхове. Ее сняли с реализации. Напомним, метанол – опасен даже в виде испарений, а потому использование его в стеклоомывающих жидкостях запрещено.
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