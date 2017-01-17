Новости версия для печати Сегодня орловские спасатели и пожарные проведут учения Они отработают оказание помощи терпящим бедствие на воде.



Учения приурочены к периоду крещенских купаний, поскольку эта процедура связаны с риском, сообщает пресс-служба ведомства. В учения будут принимать участие несколько подразделений областного МЧС, а также представители администрации Орла, городских округов и муниципальных районов. Им предстоит изучить и отработать вопросы взаимодействия. Кроме того, спасатели на практике отработают оказание помощи тонущим. Начало учений в 11 часов. Они будут проходить возле центральной спасательной станции Орла.





Ольга Селиверстова

17 января 2017 года





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