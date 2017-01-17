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Ярмарка выходного дня в Северном районе Орла может сменить прописку

На сайте администрации города стартовал опрос для жителей города. Высказать свое мнение путем голосования можно на главной странице.

Напомним, сегодня палатки «Хлебосольного выходного» разворачиваются по адресу Металлургов, 17 – это рядом с концертно-досуговым центром «Металлург». Перенести ее предлагают на ул. Бурова, в район дома №1а. Причина – нехватка места для всех желающих представить на ярмарке свои товары.

Кроме того, площадка на улице Металлургов расположена вплотную к оживленной проезжей части и ярмарка затрудняет там движение. Как сообщают в городской администрации, территория на улице Бурова в три раза больше используемой на ул. Металлургов. Впрочем, прежде, чем переносить ярмарку, власти решили заручиться поддержкой местных жителей.


Ольга Селиверстова
17 января 2017 года



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