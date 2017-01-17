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вторник
17.01.2017
0:58:27
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- «Лошадиные силы» против безразличия управляющих компаний. Орловские дворы откапывались после воскресного снегопада.
- Бегство с «Титаника». Более ста человек сегодня хотели забрать трудовые книжки.
- Слово свидетелям. «Дело братьев Будаговых» сегодня рассматривали в суде.
- Промилле против логики. Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе, проезжая его на красный свет.
- Чудеса случаются. Ангелине собрали необходимую сумму на подъемник.
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