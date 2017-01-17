Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Лошадиные силы» против безразличия управляющих компаний. Орловские дворы откапывались после воскресного снегопада.



- Бегство с «Титаника». Более ста человек сегодня хотели забрать трудовые книжки.



- Слово свидетелям. «Дело братьев Будаговых» сегодня рассматривали в суде.



- Промилле против логики. Водитель сбил ребенка на пешеходном переходе, проезжая его на красный свет.



- Чудеса случаются. Ангелине собрали необходимую сумму на подъемник.



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Вести. Орёл

16 января 2017 года





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