Орловский «Титаник» пытались взять штурмом

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вторник
17.01.2017
17:19:26
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Орловский «Титаник» пытались взять штурмомВсе те, кто работал над строительством многопрофильного медицинского центра у подрядчика «АСК Инжиниринг», пришли забрать свои трудовые книжки.
Больше сотни человек, начиная от простых рабочих и до руководителей участков, захотели узнать свою дальнейшую судьбу. Они остались без зарплат, но более того, по их словам, официально устроиться никуда не могут.
Подрядчик «АСК-Инжиниринг», который принялся доделывать все работы за предыдущими подрядчиками, исчез прошлым летом. За выполненную работу своим людям не заплатил больше 5 млн. рублей.
ООО «АСК Инжиниринг» – фирма московская. Ещё две фирмы с таким же названием есть и в Орле. Трудились на стройке не просто рабочие и прорабы, но и руководители участков строительства. Уходя, они составили опись того, что сделано и что осталось сделать, всячески подстраховывая себя.
Рабочие написали письма во все возможные инстанции. Помимо долгов по заработной плате, люди требует увольнения. Половина хотят вернуть свои трудовые книжки, а те, кто их сумел забрать, просят поставить заветную печать. Люди не могут устроиться на новую работу, пока не оформлено официально увольнение с прежнего места работы.
Ищет руководителей и трудовая инспекция. Помогли обманутым строителям в судах. Следующий шаг - трудовые книжки, которые нужно закрыть.
Тем временем двери медицинского центра перед строителями закрыли. Там сейчас уже другая компания – «Строй-бюро». Её возглавляет Илья Дисман, одно время он также был в числе руководителей фирмы «АСК». Но выйти к рабочим, он не пожелал.
Однако на стройке вскоре появились представили областной власти. Но сказать людям нечего.
А между тем, ситуацию, которая сложилась с этими людьми, сейчас разбирают в Следственном комитете. Тем временем, строители, в конце прошлого года, написали письмо президенту. Ждут ответа.
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