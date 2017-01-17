Новости версия для печати Орловский «Титаник» пытались взять штурмом Все те, кто работал над строительством многопрофильного медицинского центра у подрядчика «АСК Инжиниринг», пришли забрать свои трудовые книжки.



Больше сотни человек, начиная от простых рабочих и до руководителей участков, захотели узнать свою дальнейшую судьбу. Они остались без зарплат, но более того, по их словам, официально устроиться никуда не могут. Больше сотни человек, начиная от простых рабочих и до руководителей участков, захотели узнать свою дальнейшую судьбу. Они остались без зарплат, но более того, по их словам, официально устроиться никуда не могут. Подрядчик «АСК-Инжиниринг», который принялся доделывать все работы за предыдущими подрядчиками, исчез прошлым летом. За выполненную работу своим людям не заплатил больше 5 млн. рублей. Сергей Гусев, начальник участка строительства: «Неделю назад я позвонил в Москву. Цинично ответили, что у них пятнадцать тысяч дел на рассмотрении, быстрого ответа не ждите». ООО «АСК Инжиниринг» – фирма московская. Ещё две фирмы с таким же названием есть и в Орле. Трудились на стройке не просто рабочие и прорабы, но и руководители участков строительства. Уходя, они составили опись того, что сделано и что осталось сделать, всячески подстраховывая себя. Сергей Протасов, начальник участка энергетики: «Есть опись того имущества, которое осталось от «АСК Инжиниринг» - оргтехника, инструмент, который был закрыт на складе, строительные материалы, около десяти километров кабеля, все это можно было в принципе арестовать, через суд с аукциона продать и хотя бы по пять тысяч раздать. Судебным приставам это было неинтересно». Рабочие написали письма во все возможные инстанции. Помимо долгов по заработной плате, люди требует увольнения. Половина хотят вернуть свои трудовые книжки, а те, кто их сумел забрать, просят поставить заветную печать. Люди не могут устроиться на новую работу, пока не оформлено официально увольнение с прежнего места работы. Ищет руководителей и трудовая инспекция. Помогли обманутым строителям в судах. Следующий шаг - трудовые книжки, которые нужно закрыть. Сергей Алёшин, главный государственный инспектор труда в Орловской области: «Вот московская организация, которая назначила Соколова, потом Дисмана, потом Камчатного. Их даже адресов нет. Я думаю, что сейчас мы решим вопрос по задолженности по заработной плате, и, надеемся, что появится кто-то из учредителей, с кем можно решать вопрос по записям в трудовых книжках и печатях». Тем временем двери медицинского центра перед строителями закрыли. Там сейчас уже другая компания – «Строй-бюро». Её возглавляет Илья Дисман, одно время он также был в числе руководителей фирмы «АСК». Но выйти к рабочим, он не пожелал. Илья Дисман (по телефону): «Мне сказать абсолютно нечего. Я точно также не получил зарплату, как и все эти люди. И не ко мне надо обращаться, а к руководству «АСК Инижиниринг». Однако на стройке вскоре появились представили областной власти. Но сказать людям нечего. Андрей Емец, заместитель начальника управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Понятно, что мы – департамент строительства, но не все объекты мы полностью контролируем». А между тем, ситуацию, которая сложилась с этими людьми, сейчас разбирают в Следственном комитете. Тем временем, строители, в конце прошлого года, написали письмо президенту. Ждут ответа.









Алина Чабан

17 января 2017 года





На главную страницу





