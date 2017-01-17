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Орел – в снежном плену

Январская норма по осадкам в Орле – выполнена. «Помог» воскресный снегопад. За день в Орле выпала десятидневная норма. Синоптики говорят, что во всём виноват циклон. А автовладельцы за потраченное на пробуксовку в сугробах время винят коммунальщиков. Который день для многих водителей начинается с лопатой в руках или с буксировочного троса.

Орловские дворы занесло снегомОрловские дворы не очищены от снега. Выбраться из снежного плена можно с большим трудом – с человеческой и с Божьей помощью. Сложно не только водителям, но и пешеходам. Если идти по дороге – по колее неудобно: узко, скользко. По середине дороги – проваливаешься в снег. А на так называемых тротуарных дорожках вдоль домов – снова сугробы. Вспоминается классическая фраза: «Почему люди не летают?».
 
По заверению коммунальщиков, они всеми силами пытаются освободить улицы Орла из снежного плена. И на центральных дорогах это получается. Однако как только вопрос касается дворовых территорий, или междворовых проездов – там всё хуже. Ни сил, ни техники на это коммунальщикам не хватает. 
 
Однако о том, что снег подкинет проблем, было известно еще накануне. И областные, и городские власти даже экстренные совещания провели. 
Александр Ремига, заместитель председателя правительства области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству: «Те управляющие компании, которые взяли на себя бремя по управлению многоквартирным жилым фондом, они его обязаны выполнять в соответствии с законодательством. Надо находить механизмы, как это сделать – брать в аренду, договариваться с кем-то, покупать в складчину. Если бизнес не может найти решения, значит не надо просто заниматься этим бизнесом. Жители, несмотря на постоянные просьбы управляющих компаний не реагируют на них и не убирают свои машины с дворовых территорий».
Уже в ближайшие дни Гидрометцентр прогнозирует понижение температуры. Столбики термометров могут опуститься до минуса семи градусов. На радость горожанам в этот раз обойдется без осадков.





Антон Киселёв
17 января 2017 года



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