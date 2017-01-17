Новости версия для печати «Акварельным перламутром…» Орловская детская школа искусств и народных ремесел приглашает на выставку Ольги Тучниной.



Это - юбилейная выставка Заслуженного работника культуры РФ, члена ОРО ВТОО "Союз художников России" Ольги Степановны Тучниной. Это - юбилейная выставка Заслуженного работника культуры РФ, члена ОРО ВТОО "Союз художников России" Ольги Степановны Тучниной. Открытие выставки запланировано на 18 января.



Детская школа искусств и народных ремесел расположена на улице Карачевской, д. 61. Начало в 12 часов.





Орловское Информбюро

17 января 2017 года





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