|
вторник
17.01.2017
17:19:35
|
|
«Акварельным перламутром…»Орловская детская школа искусств и народных ремесел приглашает на выставку Ольги Тучниной.
Это - юбилейная выставка Заслуженного работника культуры РФ, члена ОРО ВТОО "Союз художников России" Ольги Степановны Тучниной.
Открытие выставки запланировано на 18 января.
Детская школа искусств и народных ремесел расположена на улице Карачевской, д. 61. Начало в 12 часов.
На главную страницу
|© 2002−2017 Орловское информбюро. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта