Новости версия для печати Андрей Усиков сегодня на еженедельном совещании раскритиковал работу орловских управляющих компаний по уборке от снега внутридворовых территорий Глава администрации Орла призвал своих подчиненных накладывать штрафы на тех коммунальщиков, которые не следят за порядком на вверенных им территориях.



Андрей Усиков: «Заходи в любой двор и работы - непочатый край. Засучивай рукава и составляй протоколы. Прям на все управляющие компании без исключения, начиная от нашего МУП ЖРЭП Заказчика, заканчивая первой городской и всеми остальными компании, номерные ЗАО, ЖРЭО – никто не работает. Я вижу одну только статистику – работает 800 дворников, работает 10 единиц техники. А что они делают? Порожки подмели? Я не заставляю никого откапывать автомобили. Я заставляю очистить внутридворовые проезды». После воскресного снегопада во дворах Орла была проведена проверка. Управляющим компаниям выдано более 30 предписаний за плохую уборку снега. Теперь им предстоит устранить нарушения или выплатить штраф.





Юлия Сулим

17 января 2017 года





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