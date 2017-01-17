Из-за снежных завалов в Орле спецтехника не может подъехать к контейнерным площадкам

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вторник
17.01.2017
17:19:48
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Из-за снежных завалов в Орле спецтехника не может подъехать к контейнерным площадкамНа некоторых улицах невозможно вывезти мусор.
Такая ситуация сложилась в Северном районе Орла на улице Благининой. По словам представителя компании «Экотек», машины, груженые мусором, попросту не смогут выехать из снежной каши. Глава администрации Орла Андрей Усиков заявил, что снежные завалы — не причина оставлять мусор и тем самым образовывать свалки.
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