Новости версия для печати Из-за снежных завалов в Орле спецтехника не может подъехать к контейнерным площадкам На некоторых улицах невозможно вывезти мусор.



Такая ситуация сложилась в Северном районе Орла на улице Благининой. По словам представителя компании «Экотек», машины, груженые мусором, попросту не смогут выехать из снежной каши. Глава администрации Орла Андрей Усиков заявил, что снежные завалы — не причина оставлять мусор и тем самым образовывать свалки.





Юлия Сулим

17 января 2017 года





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