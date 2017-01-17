Новости версия для печати Орловских школьников проверят на знание правил дорожного движения Юным горожанам предложили принять участие в конкурсе-викторине «Правила дорожные знать каждому положено!».



Организаторами выступают областная библиотека имени Бунина, региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи при содействии ГИБДД. Блеснуть знаниями правил дорожного движения смогут ученики 5-6 классов. Заявки на конкурс будут приниматься с 1 февраля по 31 марта 2017 года. Организаторами выступают областная библиотека имени Бунина, региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи при содействии ГИБДД. Блеснуть знаниями правил дорожного движения смогут ученики 5-6 классов. Заявки на конкурс будут приниматься с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

Организаторы конкурса обещают, что участники не останутся без подарков. Победителям будет организована экскурсия в специальный компьютерный класс с предоставлением возможности сдачи теоретического экзамена по ПДД в качестве кандидатов на получение водительского удостоверения.



Конкурс-викторина по ПДД.doc

Организаторы конкурса обещают, что участники не останутся без подарков. Победителям будет организована экскурсия в специальный компьютерный класс с предоставлением возможности сдачи теоретического экзамена по ПДД в качестве кандидатов на получение водительского удостоверения.





Юлия Сулим

17 января 2017 года





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