Орловских школьников проверят на знание правил дорожного движения

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вторник
17.01.2017
17:19:21
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Орловских школьников проверят на знание правил дорожного движенияЮным горожанам предложили принять участие в конкурсе-викторине «Правила дорожные знать каждому положено!».
Организаторами выступают областная библиотека имени Бунина, региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи при содействии ГИБДД. Блеснуть знаниями правил дорожного движения смогут ученики 5-6 классов. Заявки на конкурс будут приниматься с 1 февраля по 31 марта 2017 года.
Организаторы конкурса обещают, что участники не останутся без подарков. Победителям будет организована экскурсия в специальный компьютерный класс с предоставлением возможности сдачи теоретического экзамена по ПДД в качестве кандидатов на получение водительского удостоверения.
Конкурс-викторина по ПДД.doc
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