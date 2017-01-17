Новости версия для печати Коротко о главном «Вести. Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Роспотребнадзор провел исследования проб воды, взятых в 40 источниках и 29 купелях по всей области.



- Из административного – в «особо важное дело». В следственном комитете прокомментировали инцидент с девушкой-пешеходом и сотрудниками ГИБДД.



- Как сэкономить на опилках? Власти областного центра планируют купить дробильные машины для древесины.



- Ярмарка Северного района Орла может «расширить границы». Горожан просят высказать свое мнение.



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Вести. Орёл

17 января 2017 года





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