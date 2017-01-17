Новости версия для печати Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды в 40 источниках и 29 купелях Орловской области Православные верующие готовятся к крещенским купаниям.



Завтра на реке Орлик в Орле обустроят место для крещенских купаний. Оно будет располагаться возле спорткомплекса «Труд». Это место выбрано потому, что в спорткомплексе есть теплые раздевалки и возможность отогреться после «зимнего заплыва».



Участки, где православные на Крещение будут купаться, определила Орловская епархия и власти региона. Список этот не меняется из года в год. Желающие могут найти его на сайте орловского Роспотребнадзора.



Всего в регионе выбрано 32 места для крещенских купаний. Сотрудники Роспотребнадзора уже взяли пробы воды в 40 источниках и 29 купелях по всей области.



Елена Переверзева, начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «По результатам лабораторных исследований все пробы воды , как из водоемов, так и из источников питьевой воды соответствуют требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям».



Итак, вода абсолютно безопасна для купания, а в родниках - и для питья. А жителям Орловщины в Роспотребнадзоре напомнили, что купаться на Крещение желательно только в зарегистрированных прорубях и купелях.





Антон Киселёв

17 января 2017 года





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