Новости версия для печати СК: «За преступлением всегда должно следовать наказание» В Орловском управлении СКР прошла пресс-конференция, посвященная шестилетней годовщине Следственного комитета как самостоятельного ведомства. За этот период орловские следователи возбудили и расследовали более пяти тысяч уголовных дел.



Главный итог первых шест лет – комитет оправдал доверие государства и населения. Даже в масштабах области объем работы следователей впечатляет.

Андрей Талдыкин, и.о руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Всего с 2011 по 2016 год Следственным управлением расследовано более пяти тысяч преступлений, из них 37% или более 2000 тяжких и особо тяжких преступлений». От общей картины – к конкретным уголовным делам, имевшим широкий общественный резонанс.



К числу таких, безусловно, принадлежит расследование гибели орловчанки, которая за 40 минут до преступления жаловалась полицейским на своего будущего убийцу.

Константин Баранов, руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Орловской области: «По этому делу допрошены свидетели, истребованы необходимые документы, назначены судебные экспертизы, в том числе и по аудиозаписям, которые фигурировали в сети Интернет. В настоящее время анализируются служебные документы, которыми должна была руководствоваться и сама участковый уполномоченный полиции, и члены следственно-оперативной группы, которые выехали на место происшествия». Неожиданный резонанс и целую бурю суждений вызвал недавно куда менее драматический эпизод. По версии следствия, девушка-пешеход, остановленная инспекторами ДПС, ударила полицейского.

Андрей Талдыкин, и.о. руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Для объективности расследования мы это дело передали в отдел по особо-важным делам, потому что и с одной и с другой стороны появляются очень много различных ходатайств. Мы должны исследовать обстоятельства в полном объеме – доводы как подозреваемых, так и самих потерпевших полицейских». Настоящий фурор в конце 2016 года вызвали массовые отравления непищевым алкоголем. Сотни литров подозрительного спиртного были изъяты и в Орле.

Дмитрий Зинин, заместитель руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «В ближайшее время заканчиваются исследования, готовятся материалы, мы ждем поступления к нам материалов по фактам изъятия довольно серьезных для Орловской области объемов спиртосодержащей продукции». Антикоррупционная работа для следователей – один из главных приоритетов.



Одно из самых резонансных дел уникально и фигурантом, а это глава БЭП Белгородской полиции, и размером криминальной прибыли – 80 миллионов рублей, которые обвиняемый, по версии следствия, похитил у Орловского Социального банка.

Андрей Талдыкин, и.о руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в отношении бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Белгородской области, обвиняемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности и получении взятки». Но главным мерилом успеха в СКР считают не количество осужденных правонарушителей, а снижение преступности.

Дмитрий Зинин, заместитель руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Общая тенденция к снижению преступлений в этом году – 4-5% практически по всем составам преступлений».





Иван Суверин

17 января 2017 года





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