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СК: «За преступлением всегда должно следовать наказание»В Орловском управлении СКР прошла пресс-конференция, посвященная шестилетней годовщине Следственного комитета как самостоятельного ведомства. За этот период орловские следователи возбудили и расследовали более пяти тысяч уголовных дел.
Главный итог первых шест лет – комитет оправдал доверие государства и населения. Даже в масштабах области объем работы следователей впечатляет.
От общей картины – к конкретным уголовным делам, имевшим широкий общественный резонанс.
Андрей Талдыкин, и.о руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Всего с 2011 по 2016 год Следственным управлением расследовано более пяти тысяч преступлений, из них 37% или более 2000 тяжких и особо тяжких преступлений».
К числу таких, безусловно, принадлежит расследование гибели орловчанки, которая за 40 минут до преступления жаловалась полицейским на своего будущего убийцу.
Неожиданный резонанс и целую бурю суждений вызвал недавно куда менее драматический эпизод. По версии следствия, девушка-пешеход, остановленная инспекторами ДПС, ударила полицейского.
Константин Баранов, руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Орловской области: «По этому делу допрошены свидетели, истребованы необходимые документы, назначены судебные экспертизы, в том числе и по аудиозаписям, которые фигурировали в сети Интернет. В настоящее время анализируются служебные документы, которыми должна была руководствоваться и сама участковый уполномоченный полиции, и члены следственно-оперативной группы, которые выехали на место происшествия».
Настоящий фурор в конце 2016 года вызвали массовые отравления непищевым алкоголем. Сотни литров подозрительного спиртного были изъяты и в Орле.
Андрей Талдыкин, и.о. руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Для объективности расследования мы это дело передали в отдел по особо-важным делам, потому что и с одной и с другой стороны появляются очень много различных ходатайств. Мы должны исследовать обстоятельства в полном объеме – доводы как подозреваемых, так и самих потерпевших полицейских».
Антикоррупционная работа для следователей – один из главных приоритетов.
Дмитрий Зинин, заместитель руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «В ближайшее время заканчиваются исследования, готовятся материалы, мы ждем поступления к нам материалов по фактам изъятия довольно серьезных для Орловской области объемов спиртосодержащей продукции».
Одно из самых резонансных дел уникально и фигурантом, а это глава БЭП Белгородской полиции, и размером криминальной прибыли – 80 миллионов рублей, которые обвиняемый, по версии следствия, похитил у Орловского Социального банка.
Андрей Талдыкин, и.о руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в отношении бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Белгородской области, обвиняемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности и получении взятки».Но главным мерилом успеха в СКР считают не количество осужденных правонарушителей, а снижение преступности.
Дмитрий Зинин, заместитель руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Общая тенденция к снижению преступлений в этом году – 4-5% практически по всем составам преступлений».
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