Новости версия для печати За нарушение правил безопасности содержания газового оборудования теперь предусмотрен штраф Сегодня в орловской службе спасения вновь говорили о безопасности газа в быту. Кроме инспекторов Госпожнадзора в совместном брифинге приняли участие сотрудники полиции и газовики.



Взглянуть по-новому на безопасность газа в быту заставила волна трагедий, прокатившаяся недавно по всей стране. Для предотвращения новых ЧП пришлось провести беспрецедентную надзорную компанию.

Александр Александров, начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Орловской области: «Если говорить о цифрах, то общее количество газифицированных объектов на территории Орловской области составляет 5 248, из них 4 974 – газифицированных многоквартирных жилых дома и 274 объекта социальной сферы. Проводимые проверки выявили ряд системных недочетов - отсутствие какой-либо ответственности собственников за содержание внутриквартирного газового оборудования, за отказ в допуске специальных служб для проверки этого оборудования, и отсутствие ответственности за не заключение договоров на техническое обслуживание данного оборудования». Орловские газовики говорят: проблемы с обслуживанием домового оборудования зародились в 2006 году, когда плата за газоснабжение была отделена от цены газового сервиса.

Валерий Черных, начальник производственно-технического отдела АО «Газпром газораспределение Орел»: «Сейчас, возможно, и настал тот момент, чтобы рассмотреть в правительстве и отыграть это дело назад, в связи с тем, что парк газового оборудования стареет, сети стареют, а денежных средств у многих пенсионеров не хватает». В надзорные мероприятия пожарных и газовиков активно включились стражи порядка. Особенно уместным было участие участковых было при посещении «нехороших» квартир.

Сергей Цуканов, начальник отдела участковых уполномоченных и ПДН УМВД по г. Орлу: «Проверены и привлечены к ответственности лица, которые неоднократно самовольно подключались к газовому оборудованию, на них были составлены административные протоколы и соответственно они наказаны штрафами. Работа в данном направлении нами будет продолжаться, будем взаимодействовать с органами местного самоуправления по данному вопросу». В ходе профилактических рейдов газовики столкнулись с недоверием многих абонентов. Во многом это обусловлено активностью социальных мошенников. Но отличить газовика от жулика не сложно. В аварийных бригадах «Газпрома» работают только мужчины – у каждого форма с логотипом, имеется удостоверение и соответствующий инвентарь. Проверить информацию можно по телефону 04. А вот противодействие проверяющим может угрожать всему дому. В этих случаях газовики готовы идти на крайние меры.

Валерий Черных, начальник производственно-технического отдела АО «Газпром газораспределение Орел»: «В случае создания аварийной ситуации: мы вставляем прибор в замочную скважину и он показывает зашкаливающую концентрацию газа, то есть это взрывоопасная ситуация. Для предотвращения аварийной ситуации мы перекрываем газ на входе в здание. Потом виновник будет оплачивать не только работу по техобслуживанию, но еще и работу по пуску газа всему дому». Газовики говорят: многие абоненты продолжают жить реалиями советских времен, а между тем, психологию давно пора менять.

Валерий Черных, начальник производственно-технического отдела АО «Газпром газораспределение Орел»: «Вашу машину, к примеру, ремонтирует автосервис, и не за бесплатно, и если вы хотите на ней ездить, то вы должны ее содержать. Так и с газовой плитой, и с газовым оборудованием: если вы хотите, чтобы оно нормально работало и не принесло вред здоровью вашим родным и близким и соседям, то его надо обслуживать». Кроме того, за нарушение правил безопасности содержания газового оборудования теперь предусмотрен штраф. В декабре в административный кодекс внесена соответствующая статья.





Иван Суверин

17 января 2017 года





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