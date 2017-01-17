Новости версия для печати В Орле открылся фронт-офис Фонда социального страхования В нём жители нашего города получить полный спектр услуг Фонда – от назначения и выплаты социальных пособий до приема расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам.



Ранее услуги Фонда представлялись в двух разных помещениях - в здании отделения на Степана Разина, 5 и удаленном офисе на Московской, 17. Теперь это единый центр, где предусмотрен современный клиентский зал, созданы комфортные условия для ожидания, действует 18 окон приема граждан.



Новый фронт-офис регионального отделения Фонда социального страхования расположен по адресу: ул. Степана Разина, д. 3а. Время работы – по будням с 9 до 18 часов.





Юлия Сулим

17 января 2017 года





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