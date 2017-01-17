Новости версия для печати Сегодня в Орле простились с Аркадием Узловским Наш земляк – артист ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова вместе с коллегами находился на борту самолета ТУ-154.



Лайнер вылетел из аэропорта «Адлер» 25 декабря и пропал с экранов радаров. Позже выяснилось, что самолет упал в Черное море. Никто из 92-х пассажиров и членов экипажа не выжил. Аркадия Узловского проводили в последний путь с воинскими почестями и захоронили на военном кладбище Свято-Троицкого некрополя. Ему было 23 года.



Закрытый гроб, море цветов. На фотографии - Аркадий Узловский с доброй улыбкой. Рядом – медаль Минобороны за участие в боевых действиях в Сирии. Ему было всего 23 года.



Аркадий родился в семье военных. Отец – сотрудник МВД, прадед сражался на фронтах Великой Отечественной. Природа подарила ему голос, который в Орле знали многие. Он же хотел быть военным. Так и родилась мечта – служить в ансамбле имени Александрова.

Елена Казакова, начальник управления культуры администрации г. Орла: «Если Аркаша стоял в хоре, хор звучал. Аркаша был обязательно солистом – и в хоре, и в ансамбле, потому что такой звонкий, такой яркий тембр голоса – это очень редко». Аркадий Узловский окончил детскую хоровую школу, солировал в хоре мальчиков «Орлята», затем был музыкальный колледж, потом - Орловский институт культуры. Всего на несколько месяцев Аркадий прикоснулся к своей мечте – прославленному коллективу российской армии.

Сергей Старков, военный комиссар Орловской области: «Этот рейс был особенным: наши артисты должны были поддержать наших военнослужащих в Сирии и поздравить их с наступающим Новым годом, они должны были поддержать их в борьбе с опасным злом – терроризмом». Николай Паршиков, ректор ОГИК: «Приношу глубокие соболезнования от лица института преподавателям и студентам, родителям и близким покойного. Мы вместе с вами скорбим. Он был ярким представителем сражающейся культуры». Он ушел из жизни в буквальном смысле «на взлете». Личность Узловского установили по ДНК. Для родных, друзей, близких… для всего Орла он навсегда останется таким: веселым, жизнерадостным, талантливым, молодым.

Дмитрий Козинов: «Всегда веселье поддерживал в нашей компании. Просто положительный человек. У меня слов нет». Сотни орловцев простились с артистом, в том числе руководители города и области. Его захоронили на воинском секторе Троицкого кладбища, рядом с прадедом.



Сейчас по всей стране прощаются с жертвами авиакатастрофы над Черным морем. В списке погибших – Дмитрий Литвяков и Борис Сулейманов – тоже выпускники орловского вуза. В последний путь их провожали на Брянской земле.



Духовой оркестр академии ФСО исполнил для Аркадия Узловского последнюю мелодию - марш «Прощание славянки» - по военной традиции.





Надежда Невматулина

17 января 2017 года





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