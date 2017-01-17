Новости версия для печати Орловскую молодежь лишили «Полета» Ситуацию с реконструкцией молодежного центра «Полет» обсудили сегодня на областном комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.



Здание молодежного центра «Полет» страдало протекающей крышей и ветхим фундаментом. Областные власти в 2012 году решили его не то что капитально отремонтировать, а даже реконструировать. Объект попытались включить в «юбилейную» программу за 178 млн. рублей, но тщетно. Выпросили из федерального бюджета 18 млн. и своих 2 млн. добавили. Итог не радует.



Подробности смотрите в 20:45 в программе «Вести. Орёл» на телеканале «Россия».







Алина Чабан

17 января 2017 года





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