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Орловскую молодежь лишили «Полета»Ситуацию с реконструкцией молодежного центра «Полет» обсудили сегодня на областном комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.
Здание молодежного центра «Полет» страдало протекающей крышей и ветхим фундаментом. Областные власти в 2012 году решили его не то что капитально отремонтировать, а даже реконструировать. Объект попытались включить в «юбилейную» программу за 178 млн. рублей, но тщетно. Выпросили из федерального бюджета 18 млн. и своих 2 млн. добавили. Итог не радует.
Подробности смотрите в 20:45 в программе «Вести. Орёл» на телеканале «Россия».
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