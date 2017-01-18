Новости версия для печати Сегодня – Крещенский сочельник Это особенный день для православных верующих. 19 января они будут торжественно отмечать Крещение Господне.



Сегодня же – однодневный строгий пост. Верующие таким образом готовятся духовно к завтрашнему празднику, отказывая себе в излишествах.



Уже сегодня верующие начинают окунаться в иордань – так называется специальная прорубь в виде креста. В Орле она прорублена в районе спортивного комплекса «Труд». Желающих окунуться в ледяную воду ждут там с 6 часов вечера.





Ольга Селиверстова

18 января 2017 года





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