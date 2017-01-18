Новости версия для печати Сотрудники МЧС, медики и полицейские будут дежурить возле крещенских купелей в разных районах области Накануне спасатели провели учения по спасению людей на водах.



Всего для купания определено 32 места в Орловской области.



Как сообщил главный государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области Виктор Степных, в специально отведенных местах устанавливаются посты с необходимым оборудованием для организации экстренной помощи людям. Вблизи места для купания оборудуется отапливаемое помещение (вагончик, палатка) для обогрева и переодевания вышедших из воды людей, организуется раздача горячих напитков (чай, кофе).



Спасатели напоминают, что при окунаниях в холодную воду необходимо соблюдать определенные правила, чтобы не допустить переохлаждения. К купанию не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения. Не рекомендуется окунаться в прорубь также людям с сердечнососудистой и легочной патологией.





Иван Суверин

18 января 2017 года





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