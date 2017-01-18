Роспотребнадзор отмечает возобновление роста числа заболевших острыми респираторными заболеваниями и гриппом

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среда
18.01.2017
12:46:34
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Роспотребнадзор отмечает возобновление роста числа заболевших острыми респираторными заболеваниями и гриппомТак за первую рабочую неделю зарегистрировано 4421 обращение к медикам с симптомами этих болезней.
Рост заболеваемости случился во всех возрастных группах. Но большинство пациентов поликлиник – дети, почти 60%.
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