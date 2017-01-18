Новости версия для печати Роспотребнадзор отмечает возобновление роста числа заболевших острыми респираторными заболеваниями и гриппом Так за первую рабочую неделю зарегистрировано 4421 обращение к медикам с симптомами этих болезней.



Рост заболеваемости случился во всех возрастных группах. Но большинство пациентов поликлиник – дети, почти 60%.





Ольга Селиверстова

18 января 2017 года





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