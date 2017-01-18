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среда
18.01.2017
12:46:28
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В эти дни в Орловской области проходит операция «Снегоход»Ее цель – предупреждение правонарушений при использовании этой техники.
До 10 февраля сотрудники инспекции Гостехнадзора и Госавтоинспекции будут проверять любителей этого зимнего вида транспорта. Так, запрещено, например, управление снегоходом без соответствующего водительского удостоверения или в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя также садиться за руль незарегистрированного снегохода и не имеющего государственные регистрационные знаки.
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