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Сегодня в библиотеке им. Пушкина пройдет фольклорный праздник «У зимы в Святки свои порядки»В нем примет участие ансамбль «Забава».
Праздник начнется с медиапрезентации, рассказывающей об одном из самых радостных праздников как дохристианской, так и православной Руси.
В эти дни особенно было принято веселиться, участвовать в традиционных обрядовых действах. Поэтому особый колорит в праздничную программу внесут выступления участников детского фольклорного ансамбля «Забава», в исполнении которых прозвучат русские народные и рождественские песни.
Гости праздника, наверняка, не пройдут мимо выставки «Соблазны книжной зимы», которая поможет создать настроение самых любимых в народе праздников.
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