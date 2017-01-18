Новости версия для печати Сегодня в библиотеке им. Пушкина пройдет фольклорный праздник «У зимы в Святки свои порядки» В нем примет участие ансамбль «Забава».



Праздник начнется с медиапрезентации, рассказывающей об одном из самых радостных праздников как дохристианской, так и православной Руси.



В эти дни особенно было принято веселиться, участвовать в традиционных обрядовых действах. Поэтому особый колорит в праздничную программу внесут выступления участников детского фольклорного ансамбля «Забава», в исполнении которых прозвучат русские народные и рождественские песни.



Гости праздника, наверняка, не пройдут мимо выставки «Соблазны книжной зимы», которая поможет создать настроение самых любимых в народе праздников.





Орловское Информбюро

18 января 2017 года





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