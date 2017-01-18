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среда
18.01.2017
12:46:47
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Названа дата проведения ежегодного заезда «Лыжни России»В этом году гонка состоится 11 февраля.
Тех, кто захочет принять в ней участие просят готовиться к этому событию заранее. Комиссия по допуску участников будет работать с 6 по 9 февраля по адресу ул. Маринченко, дом 9б. Записаться можно будет и перед самым стартом соревнований, но при условии наличия свободных мест. Подробности размещены на сайте СДЮСШОР №10.
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