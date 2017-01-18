Новости версия для печати Названа дата проведения ежегодного заезда «Лыжни России» В этом году гонка состоится 11 февраля.



Тех, кто захочет принять в ней участие просят готовиться к этому событию заранее. Комиссия по допуску участников будет работать с 6 по 9 февраля по адресу ул. Маринченко, дом 9б. Записаться можно будет и перед самым стартом соревнований, но при условии наличия свободных мест. Подробности размещены на сайте СДЮСШОР №10.





Ольга Селиверстова

18 января 2017 года





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