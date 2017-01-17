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вторник
17.01.2017
23:33:25
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Коротко о главном«Вести. Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Аркадия Узловского сегодня похоронили на Троицком кладбище в Орле.
- «Полёт» в пролёте? Капитальный ремонт в молодежном центре длится четыре года. Что сделано?
- Окунуться, а не утонуть. Спасатели напоминают правила «крещенских купаний».
- Штрафы могут нарасти, как снежный ком. Глава Орла пообещал направить комиссии АТК в неубранные дворы.
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