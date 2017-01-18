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Разрушать – не строить: орловскую молодёжь лишили центра «Полёт»

Сделали это не бесплатно. История с реконструкций этого здания весьма интересная. Нужно было 178 млн. рублей, но таких денег не нашлось, и выделили 20 млн. А на эту сумму - ни ремонта, ни благоустройства и даже намёка на то, что что-то сделано – нет. Ситуацию обсудили на заседании областного комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Здание молодежного центра «Полет» страдало протекающей крышей и ветхим фундаментом. Областные власти в 2012 году решили его не то что капитально отремонтировать, а даже реконструировать. Объект попытались включить в «юбилейную» программу за 178 млн. рублей, но тщетно. Выпросили из федерального бюджета 18 млн. и своих два добавили. Итог не радует.
Ирина Тинякова, директор БУОО « Орловский областной центр молодёжи «Полёт»: «В данный момент все разобрано. Зал был просторный, удобный. Единственная проблема, которая стояла перед нами, это текущая кровля».
Вот уже несколько лет как в «Полёте» всё демонтировано. Как только действующий  центр превратили в стройку, подрядчик исчез. Экскурсию по разрушенному центру молодёжи провела директор «Полёта» Ирина Тинякова. Она рассказала, как в том же 2012 году некоторые помещения удалось капитально отремонтировать.  
Ирина Тинякова: «Два помещения были в 2012 году капитально отремонтированы, поменяли окна. Потолки были заделаны панелями, пол был приведен в порядок».
Это здание не было в критическом состоянии, говорит Ирина Геннадьевна. Но коллектив молодёжного центра в итоге переселяют из одних стен в другие. Теперь  «Полёт» находится  в аварийном здании 18 века. Найти этот дом по улице Зелёный Ров отважится не каждый. 
Ирина Тинякова: «Когда начался весь этот демонтаж, естественно, было ощущение ужаса. К чему мы идем? А сейчас ощущение какой-то беспомощности. Что со всем этим делать?».
В самом большом кабинете нового пристанища собрались различные начальники, ответственные за происходящим в «Полёте», и депутаты.  На слова и эмоции не скупились. 
Олег Кошелев, зампред орловского Областного совета народных депутатов: «Как можно было до выделения финансирования все разломать - то, что могло работать после ремонта кровли и усиления несущих конструкций? Зачем все остальное сломали? Такое ощущение, что там в войну играли».
Почему начали демонтировать молодёжный центр, зная, что в бюджете таких средств не найти, и куда делись потраченные 20 млн. рублей?  Ответ держат представители департамента строительства и заказчик объекта.
Андрей  Емец, зам. руководителя Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Реконструкция подразумевает под собой изменение всех параметров, а нужно ли это было делать?»
Евгений Савченко, начальник проектного отдела КУ ОО «Орловский областной государственный заказчик»: «То, что нужно было в соответствии с нормами и пожеланиями заказчика, то и было воплощено в этом проекте. Оттуда такая стоимость».
Управление молодёжной политики не раз выступало с предложением реанимировать реконструкцию центра. Заявку на финансирование снова отправили в Москву. Ждут очередного отказа. Тем временем, в воздухе повисает, увы, только риторический вопрос: «Что делать дальше?».





Алина Чабан
18 января 2017 года



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