В случае некачественной уборки снега на придомовой территории жители Орла вправе требовать перерасчет со своей управляющей организации

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среда
18.01.2017
12:46:37
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В случае некачественной уборки снега на придомовой территории жители Орла вправе требовать перерасчет со своей управляющей организацииСильные снегопады последних дней показали, что управляющие организации не в полной мере справляются с уборкой снега во дворах и на придомовых территориях.
Согласно пункту 3.6.1. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170 уборка дворов и придомовых территорий от осадков, и мусора производится управляющими организациями, напоминает пресс-служба Жилинспекции Орловской области.
Управляющие организации в холодный период года должны осуществлять следующие работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом: очистку крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистку придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см, очистку придомовой территории от снега наносного происхождения, очистку придомовой территории от наледи и льда, уборку крыльца и площадки перед входом в подъезд.
Указанные нормы и правила обязаны выполнять все управляющие организации, обслуживающие многоквартирные дома и прилежащие к ним территории.
Если снег и лед в вашем дворе не убирают, вы можете обратиться с письменной жалобой к своей управляющей организации на ненадлежащую уборку снега. Письменная претензия может быть составлена как от вас лично, так и от группы соседей. Текст жалобы может быть написан в свободной форме.
Вы также вправе потребовать с управляющей организации осуществления перерасчета платы за предоставление данной услуги ненадлежащего качества, поскольку ее стоимость включена в размер платы на содержание и текущий ремонт жилого помещения.
Основанием для перерасчета служит акт недопоставки услуги, подписанный с одной стороной заявителем, с другой – исполнителем. Следует помнить, что на основании одного акта перерасчет производится только за один день.
Если управляющая организация будет по-прежнему игнорировать законные требования жителей по уборке дворов и придомовых территорий от снега и льда, вы праве обратиться в Управление государственной жилищной инспекции Орловской области. Сотрудники инспекции проведут проверку управляющей организации и наложат административное взыскание за нарушение управляющей организацией лицензионных требований.
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